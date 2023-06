Caldo record a Londra, tre guardie reali svengono durante la parata

Malori dovuti al caldo

Secondo quanto riferito dalla Bbc almeno tre militari sono svenuti e altri avrebbero accusato diversi malori durante la Colonel’s Review, in cui son stati coinvolti più di 1.400 soldati della Household Division e della King’s Troop Royal Horse Artillery e centinaia di cavalli. A passare in rassegna le truppe, il principe William di Galles. L'erede al trono è anche colonnello onorario delle Welsh Guards. La temperatura a Londra era intorno ai trenta gradi e il sole cocente ha sopraffatto prima un trombettista che dopo qualche istante a terra ha tentato di rialzarsi per continuare a suonare e poi altri due soldati.



Successivamente William ha twittato: "Un grande grazie a tutti i soldati che hanno preso parte al Colonel's Review questa mattina, con il caldo. Condizioni difficili ma avete fatto davvero un ottimo lavoro". I militari, che indossavano uniformi di lana e il tradizionale copricapo in pelliccia d'orso, sono stati soccorsi e portati via in barella mentre gli altri hanno ripreso le prove della parata.