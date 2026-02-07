Ha nascosto quasi 200 cadaveri alle famiglie: proprietario di un'agenzia di pompe funebri condannato a 40 anni di carcere

È stato condannato a 40 anni di reclusione il proprietario di un'agenzia di pompe funebri del Colorado che ha nascosto 189 cadaveri in decomposizione in un edificio per quattro anni e ha consegnato alle famiglie in lutto delle ceneri false. Jon Hallford si è scusato prima della sentenza e ha detto che avrebbe rimpianto le sue azioni per il resto della sua vita. "Ho avuto tante occasioni per porre fine a tutto e andarmene, ma non l'ho fatto", ha detto, "i miei errori avranno ripercussioni per una generazione. Tutto quello che ho fatto è stato sbagliato".