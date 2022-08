Caccia al tesoro in Groenlandia: un club di miliardari Usa finanzia la ricerca di cobalto (mentre il ghiaccio scompare)

Secondo la testata americana, questi investitori stanno finanziando la

Kobold Metals

, società statunitense di esplorazione mineraria con sede in California. Il contributo alle ricerche in Groenlandia sarebbe di circa 15 milioni di dollari. L'obiettivo è controllare quei giacimenti di metalli preziosi utili all'industria dell'elettrico, che stanno venendo alla luce complice lo scioglimento dei ghiacci.

Il progetto della Kobold Metals vede trenta persone tra geologi, geofisici, piloti di elicotteri, meccanici e cuochi accampati nella zona delle colline e delle valli dell'isola di Disko e della penisola di Nuussuaq. Queste terre potrebbero diventare cruciali per la

transizione energetica

: come riporta la Cnn, i giacimenti minerali in questa zona sarebbero sufficienti ad alimentare centinaia di milioni di veicoli elettrici e batterie massicce che immagazzinano potenza.



In gioco ci sono interessi geopolitici mondiali. I governi occidentali impegnati nella transizione green sono in allarme per il controllo della Cina sulle catene di approvvigionamento di alcuni metalli. Pechino detiene infatti il 72% delle riserve di cobalto, minerale raro usato prevalentemente nelle apparecchiature elettroniche e nella produzione di batterie per le autovetture elettriche.

Il monopolio cinese si basa sulla proprietà di buona parte delle miniere in Congo, attraverso un sistema che - secondo gli analisti internazionali - mette insieme finanziamenti apparentemente a fondo perduto per il Paese africano, diritti di sfruttamento dei giacimenti, presenza di tecnici e operai cinesi, controllo delle esportazioni e dei trasporti marittimi.



Pechino ora punta anche all'Indonesia. Sta studiando un percorso di diversificazione della catena di rifornimento del prezioso minerale, rivolgendosi alle autorità di Giacarta. Nei mesi scorsi la cinese Huayou Cobalt ha annunciato il proposito di investire 1,28 miliardi di dollari per l'estrazione del cobalto proprio in Indonesia.

La Groenlandia potrebbe quindi dare una grande mano agli Stati Uniti, che non vogliono restare a guardare. "Stiamo cercando un giacimento di nichel e cobalto che sarà il primo o il secondo più significativo al mondo", ha confermato alla Cnn Krt House, CEO di Kobold Metals.