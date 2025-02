Bus in scarpata in Bolivia, almeno 31 morti e 15 feriti

Almeno 31 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite a causa del ribaltamento di un autobus per il trasporto pubblico sulla strada che collega i dipartimenti di Potosí e Oruro, in Bolivia. L'incidente si è verificato all'altezza del ponte del comune di Yocalla, nella provincia di Tomás Frías, dove l'autobus è caduto in una scarpata di 800 metri mentre affrontava una curva a velocità eccessiva. Tra i feriti quattro sono minorenni e due sono in prognosi riservata e in terapia intensiva.