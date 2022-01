Bus precipita in una scarpata in Bolivia: 11 morti e 18 feriti

twitter

Un autobus per il trasporto passeggeri è uscito di strada in Bolivia nel dipartimento di Cochabamba, provocando la morte di almeno undici persone e il ferimento di altre 18. L'incidente è avvenuto prima dell'alba, quando il bus, partito da Kami per dirigersi a Cochabamba, è precipitato per circa 400 metri in una scarpata. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite: le autorità attendono di poter interrogare l'autista, che è sopravvissuro allo schianto.