Burkina Faso, oltre 50 militari uccisi in un attacco jihadista

In Burkina Faso, oltre 50 militari e membri della forza Volontari per la difesa della patria - le forze ausiliarie dell'esercito create per contrastare i gruppi jihadisti - sono stati uccisi in un attacco a un campo militare nella città di Diapaga. Lo ha riferito l'emittente francese "Rfi", citando fonti locali, secondo cui individui armati a bordo di motociclette hanno attaccato il campo e il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare. Gli aggressori avrebbero sequestrato armi e munizioni trovate sulla scena e appiccato il fuoco ad altre attrezzature, oltre a dare alle fiamme a diversi edifici in città.