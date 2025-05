Burkina Faso, oltre 100 persone uccise in un attacco jihadista

Più di 100 persone sono state uccise in un attacco jihadista nel nord del Burkina Faso. Alcuni residenti locali e un operatore umanitario hanno riferito che gli attacchi sono stati sferrati in diverse località, tra cui una base militare e la città chiave di Djibo, da tempo assediata dagli estremisti. Gli analisti hanno descritto gli attacchi come una prova della crescente minaccia estremista nella nazione dell'Africa occidentale, più della metà della quale è controllata dai combattenti jihadisti. Un gruppo jihadista affiliato ad Al Qaeda, noto come Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin o JNIM, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.