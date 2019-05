Burkina Faso, altro attacco contro i cristiani: quattro morti

Nuovo attacco contro i cristiani in Burkina Faso: quattro fedeli sono stati uccisi a Singa, nella regione centro-settentrionale del Paese, mentre stavano riportando in chiesa la statua della Vergine dopo aver partecipato a una processione. L'attentato è avvenuto nella stessa regione in cui il 12 maggio don Siméon Yampa, parroco di Dablo, è stato assassinato insieme a cinque fedeli all'interno di una chiesa.