Bulgaria, auto rally piomba sul pubblico e uccide una persona: pilota era drogato

Il trentenne alla guida della Renault Clio è risultato positivo alle anfetamine. Sei feriti tra gli spettatori, una donna è grave
© Da video
Grave incidente in Bulgaria durante il rally su strada Alagia manastir - Varna, disputato lungo la costa settentrionale del Mar Nero. All'arrivo nella città portuale e turistica di Varna, una Renault Clio guidata dal trentenne Neyko Neykov è finita fuori strada in una curva, travolgendo il pubblico presente a bordo pista. Secondo le autorità locali, un uomo di 60 anni è morto sul colpo, mentre una donna di 27 anni è ricoverata in condizioni critiche. Altri sei spettatori sono rimasti feriti.
I test effettuati sul posto hanno confermato che il pilota era sotto effetto di anfetamine. La curva in cui si è verificato l'impatto era contrassegnata da un divieto di sosta per il pubblico, ma numerose persone avevano oltrepassato le barriere di sicurezza per seguire da vicino la gara. La polizia bulgara ha aperto un'indagine per accertare le responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste per la competizione.
