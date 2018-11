Bulgaria, migliaia bloccano strade contro aumento prezzo carburanti

Migliaia di persone hanno bloccato in Bulgaria i principali assi stradali per protestare contro l'aumento dei prezzi dei carburanti, in un contesto di malcontento dovuto alle condizioni di vita difficili nel Paese più povero dell'Unione europea. I dimostranti hanno bloccato per alcune ore la circolazione in diversi luoghi lungo le autostrade Trakia e Hemus che attraversano il Paese, prima che la gendarmeria intervenisse per disperderli.