Bulgaria di nuovo al voto, favorito il centrosinistra dell'ex presidente Radev

Alle sue spalle il partito conservatore Gerb di Boyko Borissov, dato intorno al 20%, seguito dai liberali di Pp-Db. Radev, ex generale dell’aeronautica, è una figura atipica per il sistema bulgaro: la presidenza ha un ruolo soprattutto cerimoniale e raramente chi la ricopre scende in campo. Critico sugli aiuti militari all’Ucraina e favorevole a un riavvicinamento con la Russia, ha costruito consenso durante la crisi. Resta però alta la probabilità di un parlamento diviso, con nuove difficoltà nel formare un governo stabile dopo l’ennesimo esecutivo caduto a dicembre.