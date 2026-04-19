Bulgaria, l'ex presidente Radev verso la maggioranza assoluta dei seggi

Classe 1963, Rumen Radev prima di entrare in politica ha costruito una lunga carriera nelle forze armate, diventando uno dei principali piloti di caccia del Paese e arrivando fino al ruolo di comandante dell’aeronautica militare. Una carriera nata durante la dittatura comunista e culminata negli anni della transizione verso la democrazia. Entrato in politica come candidato sostenuto dal Partito Socialista Bulgaro, Radev si è imposto come figura indipendente e relativamente outsider, puntando su temi come la lotta alla corruzione e la difesa della sovranità nazionale. Durante la sua presidenza ha mantenuto una linea istituzionale all’interno dell’Unione Europea e della NATO, ma si è distinto per posizioni più caute nei confronti della Russia e per critiche ad alcune scelte occidentali, soprattutto in politica estera. Pochi giorni prima del voto ha dichiarato di non voler aiutare l'Ucraina per evitare di ritrovarsi la guerra in casa.