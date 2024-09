Bufera su Al Fayed: almeno 150 le denunce di stupri e violenze contro l'ex patron degli Harrods, morto un anno fa

Sono decine le donne che accusano Mohamed Al Fayed di violenze, minacce, abusi sessuali. L'ex proprietario dei magazzini di lusso londinesi Harrods e del Ritz a Parigi, padre di Dodi, morto con la principessa Diana nel tragico incidente di 27 anni fa, viene descritto come un "mostro" dall'avvocato Dean Anderson, che lo accusa per conto di molte sue vittime. A farsi avanti contro il miliardario, morto ad agosto 2023 a 94 anni, sono state finora almeno in 150. La Bbc aveva raccontato in un raccapricciante documentario i contorni dell'ultimo scandalo della Gran Bretagna parlando di 20 donne che lo hanno denunciato. Ma il loro numero successivamente si è moltiplicato.