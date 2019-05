Budapest, battello di turisti affonda nel Danubio: 7 morti e 21 dispersi

Il battello, prima di affondare, si è scontrato con un'altra imbarcazione. Il ministero ha riferito del salvataggio di una persona ritrovata vicino al ponte Petofi, due miglia a sud del Parlamento ungherese, all'altezza del quale è avvenuto l'incidente.



Il battello affondato è stato identificato come l'"Hableany"(Sirena), descritto sul sito web della compagnia turistica come "uno dei componenti piu' piccoli della flotta". Ha due ponti e una capacità di 60 persone, o 45 per crociere turistiche della città.