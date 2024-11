Budapest, 31enne americana in vacanza scompare: trovata morta in un bosco, arrestato un 37enne irlandese

Una turista americana di 31 anni, Mackenzie Michalski, è stata uccisa mentre era in vacanza a Budapest. La giovane, un'infermiera, era stata dichiarata scomparsa martedì 5 novembre. Giovedì, è stato arrestato un sospettato, un uomo irlandese di 37 anni, che ha confessato, detto che si è trattato di un incidente e mostrato agli investigatori dove si trovava il corpo di Michalski. Il 37enne avrebbe ucciso la donna nel suo appartamento, per poi nascondere il cadavere in una valigia e portarlo in auto in un bosco, dove è stato trovato.