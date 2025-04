Bruxelles, Piola Libri compie 18 anni

L’idea di Piola Libri nasce dall'amicizia di Nicola Taricco, oste piemontese e Jacopo Panizza, libraio modenese, con l’obiettivo di creare un luogo in cui eventi e attività culturali potessero contribuire a rafforzare il senso di comunità, sostenendo e valorizzando il patrimonio italiano in Belgio. 18 anni dopo i soci sono diventati quattro ed è nata una nuova “sorella”: Piola Piccola, nel quartiere di Saint-Gilles, dedicata a tutte le generazioni e specializzata in libri di seconda mano, con l’intento di promuovere l’economia circolare e rendere la cultura accessibile a tutti.