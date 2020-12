Bruxelles, orgia in un bar durante il lockdown: presente anche un eurodeputato ungherese

E' stato lo stesso Szajer a uscire allo scoperto e a confermare la propria presenza, dopo che le indiscrezioni sul suo coinvolgimento aveva cominciato a circolare sui media ungheresi. "Ero presente", ha ammesso in una nota sottolineando però di non aver fatto uso degli stupefacenti ritrovati nel locale: "La polizia sostiene di avere trovato una pillola di ecstasy, ma non è mia". Il deputato si è detto poi "dispiaciuto per aver violato le restrizioni anti-Covid", prima di porgere le proprie "scuse ai colleghi, agli elettori, alla mia famiglia".

La polizia ha fatto irruzione nel locale, situato nel centro della capitale, fermando 25 persone. Secondo i media belgi, uno dei presenti si sarebbe dato alla fuga. Si tratterebbe proprio dell'europarlamentare ungherese, che si sarebbe poi avvalso della sua immunità.