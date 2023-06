Bruxelles, un'italiana di 29 anni muore nell'incendio di una casa

In una casa di Etterbeek, alle porte di Bruxelles, è morta in un incendio una giovane italiana, Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia).

I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere nell'appartamento, al terzo piano della palazzina in cui viveva. Dopo l'identificazione, la notizia è stata comunicata ai familiari in Italia. Il rogo è partito da una cucina al primo piano, ma le cause non sono ancora state accertate. La donna lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una ong attiva nell'agricoltura biologica.