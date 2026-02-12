Bruxelles, blitz della polizia nei locali della Commissione Ue: "Presunte irregolarità su vendita di immobili"
L'indagine è condotta dalla procura europea (Eppo), che riferisce di stare "raccogliendo prove"
La polizia belga ha fatto irruzione nei locali della Commissione europea a Bruxelles, nell'ambito di un'indagine su possibili irregolarità nella vendita di beni immobili per circa 900 milioni di euro nel 2024, quando l'austriaco Johannes Hahn era commissario al Bilancio. L'indagine è condotta dalla procura europea (Eppo), che riferisce di stare "raccogliendo prove".
L'inchiesta della Procura europea
L'indagine, a quanto si apprende da fonti della procura europea, riguarda l'accordo finalizzato il 29 aprile 2024 dall'esecutivo comunitario con il fondo sovrano Federal Holding and Investment Company per la vendita di 23 edifici della Commissione. Bruxelles aveva presentato l'operazione come un passaggio chiave per trasformare il quartiere europeo in un'area "moderna, attrattiva e più verde", in cui uffici, residenze, negozi e spazi ricreativi potessero convivere armoniosamente.
L'intesa era stata definita "vantaggiosa per il quartiere europeo" e funzionale all'obiettivo della Commissione di ridurre del 25% la superficie dei propri uffici entro il 2030, modernizzando e rendendo più sostenibile il patrimonio immobiliare e diminuendone l'impronta di carbonio. Il piano, secondo quanto spiegato allora dall'esecutivo Ue, avrebbe inoltre consentito economie di scala, concentrando il personale in un numero più limitato di edifici, più grandi ed efficienti dal punto di vista energetico.
L'ex commissario Johannes Hahn inviato Ue per Cipro
A maggio l'ex commissario europeo al Bilancio, l'austriaco Johannes Hahn, è stato nominato inviato dell'Ue per Cipro. Hahn riferisce direttamente alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e lavora in stretta collaborazione con l'Inviata personale del segretario generale dell'Onu per Cipro, Maria Angela Holguin Cuellar. "Questa nomina sottolinea l'impegno della Commissione europea per la riunificazione di Cipro, con l'obiettivo di garantire una soluzione globale funzionale e sostenibile, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con i principi, i valori e la legislazione dell'Ue", spiegava l'esecutivo europeo alla nomina.