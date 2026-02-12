Bruxelles, blitz della polizia nei locali della Commissione Ue: "Presunte irregolarità su vendita di immobili"

L'intesa era stata definita "vantaggiosa per il quartiere europeo" e funzionale all'obiettivo della Commissione di ridurre del 25% la superficie dei propri uffici entro il 2030, modernizzando e rendendo più sostenibile il patrimonio immobiliare e diminuendone l'impronta di carbonio. Il piano, secondo quanto spiegato allora dall'esecutivo Ue, avrebbe inoltre consentito economie di scala, concentrando il personale in un numero più limitato di edifici, più grandi ed efficienti dal punto di vista energetico.