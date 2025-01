Fondi ambientali Ue, bufera sull'olandese Timmermans: "Soldi alle lobby green"

Il green-gate imbarazza l'Europa. La Commissione europea avrebbe utilizzato fondi Ue per finanziare una rete di Ong con lo scopo di "promuovere l'agenda green dell'ex commissario Frans Timmermans". La rivelazione del quotidiano olandese De Telegraaf agita Bruxelles e riapre la polemica sul Green Deal e sull'operato del primo esecutivo von der Leyen, proprio nel giorno in cui in Aula a Strasburgo era in calendario un dibattito sull'uso dei fondi comunitari dedicati alla promozione delle politiche ambientali. L'inchiesta, partita da Amsterdam, cita infatti contratti riservati, tra cui uno da 700mila euro, pagati "per orientare il dibattito sull'agricoltura". Contratti che "per anni la Commissione Ue ha sovvenzionato, tramite il programma Life, una rete di lobby ecologiste per fare pressioni a favore del Green Deal". Agricoltori in rivolta.