Bruxelles, azione comune Ue contro i reati d'odio

Ansa

La Commissione europea ha presentato un'iniziativa per estendere l'elenco dei crimini dell'Ue ai discorsi e ai crimini di odio, come annunciato dal presidente von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 2020. "L'incitamento all'odio e i crimini d'odio hanno visto un forte aumento in Europa e sono diventati un fenomeno serio e particolarmente preoccupante sia offline sia online", si legge in una nota dell'esecutivo comunitario.