Il British Museum acquista il gioiello simbolo di Enrico VIII e Caterina d'Aragona

Il pendente, in oro purissimo ventiquattro carati, è considerato di fatto un pezzo unico. Il solo lascito noto del tesoro coniugale di Enrico e Caterina, la cui unione, durata ventiquattro anni, sfociò nel 1533 nell'annullamento imposto dal sovrano inglese, deciso a impalmare la giovane Anna Bolena in violazione delle leggi dell'epoca e contro la volontà della Papa. Un ripudio destinato a innescare lo scisma anglicano dalla Chiesa cattolica. Il gioiello, un ciondolo a forma di cuore fissato a una catena di settantacinque anelli attraverso una chiusura a pugno, contiene una decorazione smaltata che raffigura un cespuglio di melograno, effigie del casato di Caterina e presagio di fertilità, su cui si staglia la rosa rossa e bianca della dinastia Tudor d'Enrico. Sul retro spiccano inoltre le iniziali della coppia reale ("H" e "K", Henry e Katherine in inglese), mentre sul davanti è incisa la parola "tousiors", "per sempre" in antica lingua francese: quanto mai ingannevole alla luce dell'epilogo fatale di quel matrimonio.