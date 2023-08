Vertice Brics, Lula: "Vogliamo creare una banca più forte dell'Fmi"

I Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) "vogliono creare una banca più forte dell'Fmi, che abbia altri criteri per prestare denaro ai Paesi".

Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, durante il quindicesimo vertice del blocco di economie emergenti in corso a Johannesburg. I Brics rappresentano "un terzo del Pil mondiale, vogliamo cambiare i costumi nelle relazioni internazionali. Noi esistiamo, sogniamo in grande", ha detto, aggiungendo di voler trattare con Ue e Usa "in parità di condizioni".