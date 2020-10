Brexit, von der Leyen: "Vogliamo un accordo, ma non a ogni costo"

Con la Gran Bretagna l'Unione europea vuole "un accordo, ma non a qualsiasi prezzo". E' quanto precisa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiegando: "Crediamo che sia meglio avere un'intesa come vicini, soprattutto in questi tempi segnati dal coronavirus, ma non ad ogni costo". La von der Leyen, che sabato avrà una videoconferenza con il premier Johnson, ha ricordato che l'Ue ha avviato la procedura d'infrazione contro Londra.