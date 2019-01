Brexit, Theresa May chiederà a Bruxelles di rinegoziare l'accordo

La premier britannica Theresa May chiederà a Bruxelles di apportare "modifiche" all'accordo raggiunto con i leader Ue. Lo ha dichiarato il suo portavoce a poche ore da una serie di voti parlamentari sulla via da intraprendere per la Brexit, dopo la sonora bocciatura dell'intesa da parte di Westminster. Finora Bruxelles si è sempre rifiutata di rinegoziare i termini dell'accordo, siglato dopo una trattativa durata due anni.