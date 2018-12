Brexit, Theresa May ce la fa: non passa la sfiducia, resta leader dei Tory

Theresa May ha commentato la bocciatura ribadendo l'impegno a condurre in porto "una Brexit che funzioni per tutti". La premier si è impegnata ad "ascoltare" anche la voce dei deputati che hanno votato contro di lei e di coloro che hanno espresso timori per il backstop sull'Irlanda del Nord nell'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto con Bruxelles. Un punto sul quale ha ribadito di voler chiedere al Consiglio Europeo di domani ulteriori garanzie "legali".



La rottura nel suo partito - Se fosse passata, la mozione non avrebbe fatto precipitare nel caos solo l'iter di uscita del Regno dall'Ue, ma un Paese intero. A tramare l'agguato era stata l'ala dei brexiteers ultrà - guidata dal rampante Jacob Rees-Mogg e dietro le quinte da Boris Johnson -, capace dopo mesi di manovre, minacce e preannunci di mettere infine insieme le 48 lettere necessarie di deputati favorevoli sfiducia, pari al quorum richiesto del 15% del gruppo parlamentare.



Restano i 117 deputati ostili - E a innescare la convocazione del voto da parte di Graham Brady, presidente del Comitato 1922, l'organismo che da quasi un secolo sovrintende alle spietate rese dei conti interne al Partito Conservatore. Un voto segreto, affidato al giudizio senza appello dei 317 membri Tories titolari oggi d'un seggio alla Camera dei Comuni (May compresa) che tuttavia non ha permesso loro di avvicinarsi al 50% più uno degli aventi diritto, ossia a quota 159. Al contrario è stata la May a incassare la conferma del sostegno di 200 colleghi, uno in più dei 199 che nel 2016 la portarono a succedere a David Cameron. Per quanto non vada sottovalutato il numero dei deputati ostili, ben 117: una spina del fianco che non smetterà facilmente di pungere, come avverte stasera stessa Rees-Mogg, evocando senza giri di parole un risultato "terribile per il primo ministro".