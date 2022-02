Brexit, si dimette il primo ministro dell'Irlanda del Nord

Afp

Il primo ministro nordirlandese, l'unionista Paul Givan, ha annunciato le sue dimissioni per protesta contro il Protocollo per l'Irlanda del Nord allegato agli accordi post-Brexit fra Gran Bretagna e Unione europea. Torna così l'instabilità politica nell'Irlanda del Nord. "Oggi è la fine di quello che è stato il privilegio della mia vita", ha affermato Givan. Le dimissioni del rappresentante unionista del Dup dal governo di unità nazionale ne comporta di fatto la caduta in quanto, in base agli accordi per assicurare il processo di pacificazione dopo il conflitto nordirlandese, ora perde automaticamente la sua

posizione anche la vice "first minister", Michelle O'Neill.