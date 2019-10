Brexit, premier Johnson invia lettera a Ue per chiedere proroga

Boris Johnson ha annunciato l'invio d'una lettera senza firma all'Ue per chiedere una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre, come imponeva il Benn Act, la legge anti-no deal approvata a settembre in Parlamento laddove un accordo di divorzio non fosse stato ratificato entro le 23 di oggi. Il premier britannico cede dopo essere stato costretto a posticipare da un emendamento il voto sul suo deal, ma ribadendo che il governo non vuole la proroga.