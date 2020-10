Brexit, premier Johnson alla Ue: "Pronti anche a un no deal"

Il primo ministro inglese, Boris Johnson, ha detto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che la Gran Bretagna è pronta per un "no deal" se i negoziati commerciali sulla Brexit falliscono. Lo ha reso noto Downing Street. Johnson ha assicurato il suo "chiaro impegno" per garantire un accordo, ma ha anche sottolineato che la Gran Bretagna "è pronta a terminare il periodo di transizione senza intesa".