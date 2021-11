Brexit, pescatori francesi bloccano i traghetti da Calais per Gb

E' cominciato nel porto di Calais il previsto blocco da parte dei pescatori francesi dei traghetti che garantiscono i collegamenti marittimi con la Gran Bretagna . Obiettivo della protesta è ottenere la rapida concessione da parte di Londra delle licenze di pesca post-Brexit in un contesto di tensioni a ripetizione tra la Francia e la Gran Bretagna . Il blocco dovrebbe durare un paio d'ore.

I pescatori francesi chiedono a Londra di garantire più licenze di pesca in acque britanniche e criticano Parigi perché non farebbe abbastanza per sostenerli. Il presidente della commissione di pesca regionale, Olivier Lepretre, ha definito i blocchi odierni "un colpo d'avvertimento".