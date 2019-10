Brexit, ok finale della Camera dei Comuni: elezioni anticipate il 12 dicembre

Via libera della Camera dei Comuni alla legge presentata dal governo Johnson per ottenere la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito il 12 dicembre e cercare di rompere lo stallo sulla Brexit. A favore del testo anche parte delle opposizioni. L'iter sprint alla camera elettiva è così completato. Gli ultimi passaggi parlamentari in settimana alla Camera dei Lord, poi la firma della regina e lo scioglimento del Parlamento.