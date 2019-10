Brexit, oggi Johnson porta l'accordo in Parlamento: intesa in bilico | Ma se passa il rinvio del voto Boris fa saltare tutto

Seduta straordinaria del Parlamento britannico, riunito di sabato come in passato solo in tempo di guerra per votore l'accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto in extremis dal premier conservatore Boris Johnson con Bruxelles. Lo stesso Johnson aprirà la giornata a breve con uno statement, per sollecitare la Camera dei Comuni a dare un via libera al suo deal. Ma il voto finale può slittare. In quel caso Johnson è pronto a far saltare tutto.