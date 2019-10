Brexit, Juncker e Johnson: "Raggiunto l'accordo tra Gran Bretagna e Ue"

Arriva la fumata bianca a Bruxelles sull'accordo per la Brexit. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. Esulta il premier britannico Boris Johnson : "Abbiamo trovato un grande nuovo deal sulla Brexit". "Dove c'è volontà c'è accordo e noi lo abbiamo", ha twittato Juncker. E' un accordo " bilanciato ed equo per l'Ue e Gb e testimonia il nostro impegno a trovare soluzioni. Raccomando che il Consiglio europeo faccia sua l'intesa".

Il Parlamento britannico "dovrebbe chiudere il divorzio dall'Unione europea entro sabato, così potremo passare ad altre priorità come il costo della vita, il sistema sanitario, i crimini violenti e l'ambiente", ha fatto sapere Johnson. Il voto di Westminster si terrà dunque sabato durante una seduta straordinaria.

Il tweet di Boris Johnson è stato diffuso mentre il primo ministro lasciava Downing Street da un'uscita posteriore, in partenza verso Bruxelles dove è previsto che si confronti coi leader dei 27 Stati membri prima del Consiglio europeo. Nel breve messaggio, BoJo evita qualunque riferimento all'atteggiamento negativo annunciato dagli alleati unionisti nordirlandesi del Dup".

Nazionalisti nordirlandesi: "La nostra posizione non cambia" - E proprio gli unionisti nordirlandesi del Dup, dopo aver appreso la notizia dell'accordo tra Gb e Ue, hanno fatto sapere che la loro posizione "non è cambiata" rispetto al comunicato in cui affermavano di non poter sostenere l'intesa proposta dal leader britannico.