Brexit, i nazionalisti nordirlandesi bocciano l'ipotesi di accordo

"Allo stato attuale non possiamo appoggiare ciò che viene suggerito riguardo alle questioni doganali e del 'consent' (dell'assemblea locale dell'Irlanda del Nord sull'intesa relativa ai confini irlandesi, ndr), e manca chiarezza sull'Iva", scrivono Foster e Dodds nel tweet. "Continueremo a lavorare con il governo per cercare di arrivare ad un accordo ragionevole che funzioni per l'Irlanda del Nord e tuteli l'integrità economica e costituzionale del Regno Unito", conclude il messaggio.

Brexit, Merkel: non siamo ancora al traguardo - "Non siamo ancora al traguardo" lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel riferendosi ai negoziati sulla Brexit in una dichiarazione al Parlamento a Berlino trasmessa in tv. Merkel ha premesso che negli ultimi tempi c'è stato "un chiaro movimento" in avanti e che si è su "una via migliore", ma "non siamo ancora al traguardo".