Brexit, no alla mozione del governo di rimettere ai voti accordo

Lo speaker di Westminster John Bercow ha respinto per un vizio di forma la mozione del governo di Boris Johnson per rimettere ai voti oggi l'accordo sulla Brexit, raggiunto con la Ue, ma che la Camera dei Comuni, sabato, aveva rinviato con un emendamento. A questo punto per il governo è corsa contro il tempo per far approvare entro questa settimana le leggi attuative dell'uscita dall'Ue e ripresentare il deal in un nuovo contesto.