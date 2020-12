Brexit,negoziato tra Ue e Londra in pausa: non ci sono estremi per intesa

Afp

"Dopo una settimana di intensi negoziati a Londra, con David Frost abbiamo concordato che non ci sono le condizioni per un accordo, a causa di divergenze significative su governance, pesca, e level playing filed". Lo annuncia il capo negoziatore della Ue, Michel Barnier, su Twitter. "Abbiamo convenuto di mettere in pausa le trattative. La presidente Ursula von der Leyen ed il premier Boris Johnson discuteranno lo stato dei lavori sabato pomeriggio".