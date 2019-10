Brexit, media Gb: Johnson propone che l'Irlanda del Nord resti nell'Ue fino al 2025

L'offerta finale - Nel suo discorso conclusivo del congresso del Partito conservatore, Johnson ha avanzato “l’offerta finale” per l’uscita del Regno Unito dall’Ue , proponendo un ultimatum: prendere o lasciare. Secondo indiscrezioni, queste proposte formali dovranno consentire di arrivare a “un giusto e ragionevole compromesso” per evitare una Brexit senza un accordo, con conseguenze potenzialmente caotiche per l’economia britannica. Se Bruxelles negherà però il dialogo, “questo governo smetterà di negoziare fino a quando non avremo lasciato l’Ue il 31 ottobre”.

"L'unica alternativa è il no deal" - L'unica alternativa alla proposta fatta da Boris Jonhson all'Ue per un'intesa sulla Brexit, è l'uscita senza accordo. Lo ha detto, al congresso di Manchester, il premier britannico definendo la sua proposta "un buon compromesso per entrambe le parti". Johnson ha comunque avvertito che Londra uscirà dall'Unione europea il 31 ottobre anche in caso di "no deal", scenario di fronte al quale, ha spiegato, "siamo pronti".