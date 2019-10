Brexit, media inglesi: "L'accordo con l'Ue è vicino, sciolto il nodo irlandese" 

Le squadre negoziali si sarebbero accordate in linea di principio sul fatto che ci sarà un confine doganale nel Mare d'Irlanda, cosa che era stata respinta da Theresa May come un accordo che £nessun premier britannico avrebbe potuto accettare".



"L'Irlanda del Nord sarà de iure nel territorio doganale del Regno Unito ma de facto nell'Unione europea", ha riferito una fonte diplomatica provando a spiegare l'ipotesi di accordo. In questo modo, Johnson potrebbe ancora sostenere di aver fatto uscire l'intera Gran Bretagna dall'Ue.



Tuttavia, se l'accordo dovesse essere raggiunto, Johnson dovrebbe ancora riuscire a farlo approvare dal Parlamento, dove ci sono il Partito democratico unionista nordirlandese Dup e i tory brexiteers, lo European Research Group.



Downing Street frena - Commentando le indiscrezioni del Guardian, un portavoce di Downing Street è rimasto però prudente, parlando più genericamente di "progressi". "I colloqui continuano e restano costruttivi, ma c'è ancora del lavoro da fare", ha tagliato corto.