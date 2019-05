Brexit, May: "Uscire dall'Ue con un accordo è l'unica via"

Uscire dall'Unione europea con un accordo "è l'unica via possibile" dopo che il Parlamento ha bocciato un "no deal" e la revoca dell'articolo 50. Lo ha affermato Theresa May, presentando ai Comuni la sue "nuove offerte". Il premier ha parlato di "un compromesso" rivolto anche alle opposizioni, citando "10 cambiamenti" al suo piano e indicando l'approvazione della legge attuativa a giugno come premessa per lasciare l'Ue "a luglio".