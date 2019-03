Brexit, May: terzo voto su accordo solo se c'è sostegno

Theresa May potrebbe rinunciare la settimana prossima a un terzo voto di ratifica dell'accordo sulla Brexit, raggiunto con Bruxelles a novembre ma già bocciato due volte. Lo scrive la stessa premier britannica in una lettera inviata a tutti i deputati, in cui inoltre ricapitola le opzioni a disposizione del Regno Unito dopo il rinvio limitato concesso dal vertice Ue.