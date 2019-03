Brexit, May: "Senza ok Parlamento, Gb non lascerà Ue per molti mesi"

Se il Parlamento non appoggerà l'accordo sulla Brexit, c'è la possibilità che la Gran Bretagna "non lascerà l'Ue per molti mesi, forse mai". Lo ha affermato il premier britannico, Theresa May, in vista della terza votazione sul divorzio dall'Unione europea prevista mercoledì. Se i parlamentari appoggeranno il suo accordo prima del Consiglio europeo di giovedì, allora la May cercherà "una breve estensione tecnica" oltre la data del 29 marzo per lasciare l'Ue.