Brexit, May: "Pronta a dialogare ancora con il Labour"

Theresa May non considera chiuso il dialogo con il Labour sulla Brexit. "Abbiamo fatto proposte serie - ha fatto sapere infatti Downing Street - e siamo disposti a inserire cambiamenti alla dichiarazione" sulle relazioni future con l'Ue per arrivare a "un accordo accettabile a entrambe le parti". "Siamo pronti a dialogare ancora", ha aggiunto la May, ribadendo l'obiettivo "di attuare la Brexit e di evitare la partecipazione alle elezioni Europee".