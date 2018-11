Brexit, Labour preannuncia "no" a ratifica accordo

"Questo è un cattivo accordo" per il Regno Unito, "è il fallimento di un negoziato in cui la premier ha passato più tempo alle prese con le liti nel suo partito che a lavorare per l'interesse nazionale, e il Labour voterà contro". Così Keir Starmer, titolare della Brexit nel governo ombra di Jeremy Corbyn, sull'intesa fra Theresa May e l'Ue.