Brexit, la legge "anti-no deal" passa anche alla Camera dei Lord

Anche alla Camera dei Lord passa la legge "anti-no deal", promossa dalle opposizioni e da un gruppo di Tory dissidenti, con l'obiettivo di cercare d'imporre al premier inglese Boris Johnson un rinvio della Brexit oltre la scadenza del 31 ottobre. Per la conclusione dell'iter legislativo manca la firma, scontata, della Regina. Lunedì il governo intende riproporre una mozione in favore di elezioni anticipate per metà ottobre.