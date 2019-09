Brexit, la Camera dei Comuni dice sì alla legge "anti-no deal" | Johnson minaccia elezioni anticipate il 15 ottobre

Dopo un passaggio in commissione e una successiva lettura serale, il testo passerà giovedì alla Camera dei Lord. Nel dibattito si è consumato un nuovo duro scontro fra il governo e i contestatori, con il ministro per la Brexit, Stephen Barclay, che è tornato a denunciare la legge come un sabotaggio del tentativo dell'esecutivo di strappare un nuovo accordo di senza backstop all'Ue. E a evocare in caso di approvazione la soluzione di elezioni anticipate il 15 ottobre. Elezioni che il ministro ombra laburista Keir Starmer ha ribadito tuttavia a nome delle opposizioni di volere solo dopo l'ok alla legge e la garanzia di evitare il no deal il 31 ottobre, quindi a novembre.



A minacciare il ritorno anticipato alle urne era stato il premier Johnson, che prima del voto aveva proposto di convocare le elezioni legislative il 15 ottobre, in caso di una nuova sconfitta sulla Brexit in Parlamento, sfidando il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn a sostenere la sua richiesta "per permettere al popolo di esprimere la sua opinione".



L'Ue: "Rischio di un no deal è aumentato" - Su quanto sta accadendo a Londra è intervenuto anche la Commissione europea che, in un comunicato, ha sottolineato come il rischio che il Regno Unito lasci l'Ue il 31 ottobre senza un accordo è aumentato. "Il poco tempo che resta e la situazione politica nel Regno Unito hanno fatto aumentare il rischio che il Regno Unito si ritiri senza accordo", sottolinea l'esecutivo europeo nel documento.