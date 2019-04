Brexit, Juncker: "No deal il 12 aprile sempre più probabile"

"Credo che il no deal il 12 aprile a mezzanotte sia diventata un'ipotesi sempre più verosimile: non quella che io auspico ma abbiamo fatto in modo che l'Ue possa essere pronta". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sottolineando che "dopo quella data rischiamo di mettere a repentaglio il buon svolgimento delle elezioni europee e di minacciare il buon funzionamento dell'Ue".