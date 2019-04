Brexit, Juncker: "Gb non sprechi tempo e approvi l'accordo"

Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker auspica che "i britannici utilizzino questo tempo" in più del rinvio della Brexit sino al 31 ottobre "e che non lo sprechino di nuovo". In una intervista al "Funke Mediengruppe", Juncker ha comunque sottolineato che la "soluzione migliore" sarebbe che in questi mesi "accettassero l'accordo di divorzio", che "in nessun caso potrà essere rinegoziato. La palla è nel campo britannico".