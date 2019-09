Brexit, Juncker apre uno spiraglio: "Un accordo è ancora possibile"

Il presidente uscente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, apre uno spiraglio per un qualche accordo con Londra sulla Brexit "prima del 31 ottobre". Definendo "disastrosa" l'ipotesi di un no deal, Juncker rispolvera come possibile soluzione alternativa alla clausola del backstop sul confine aperto irlandese, quella del mantenimento di legami con la normativa commerciale europea per la sola Irlanda del Nord.