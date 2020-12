Brexit, il filo non si spezza: ma per Johnson "il deal è ancora lontano, ma ci proviamo"

Unione europea e Regno Unito sono ancora "molto lontani" sui nodi cruciali residui del negoziato e " un no deal resta al momento l'epilogo più probabile ". Lo ha sottolineato il premier britannico Boris Johnson , dopo l'annuncio della prosecuzione dei colloqui al termine di una telefonata con Ursula von der Leyen . "Pensiamo sia responsabile a questo punto fare uno sforzo in più ", ha sottolineato il presidente della Commissione Ue.

"Noi vogliamo provare con tutto il cuore a raggiungere" un accordo di libero scambio con Bruxelles, ha precisato Johnson, insistendo però che la Gran Bretagna si sta preparando anche al "no deal senza paura".

Le parole della von der Leyen - Con Boris Johnson, ha sottolineato la von der Leyen, "abbiamo discusso sui principali temi rimasti irrisolti. I negoziatori in questi giorni hanno lavorato giorno e notte, e nonostante la stanchezza e il rinvio continuo delle scadenze abbiamo pensato che è responsabile percorrere un miglio extra su questa strada".

Proseguono le trattative - I team negoziali hanno lavorato "notte e giorno nelle ultime settimane", ha proseguito la numero uno dell'esecutivo comunitario, ribadendo la volontà di andare avanti "nonostante la stanchezza dopo quasi un anno di negoziati, nonostante che le scadenze non siano state ripetutamente rispettate". I negoziatori hanno dunque avuto mandato di continuare le trattative per vedere se un accordo possa essere raggiunto "in questa fase tardiva".