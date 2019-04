Brexit, i 27 leader Ue offrono a Londra una proroga fino al 31 ottobre

Una proroga per la Brexit fino al 31 ottobre: è l'offerta fatta dai 27 leader dei Paesi dell'Unione europea a Londra. La proposta è legata ad una revisione a giugno sull'operato della Gran Bretagna. Inoltre sarebbe stato individuato un meccanismo di controllo per il monitoraggio del lavoro che viene condotto da Londra. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, sottoporrà alla premier britannica Theresa May la proposta.